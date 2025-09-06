Ewald Engelen adviseert te stemmen op FVD of SP

Herinner je je Ewald Engelen nog? Ooit annex met de Partij voor de Dieren, maar in 2023 definitief afgehaakt, want Ouwehand en co koesteren te weinig sympathie voor Poetin. Inmiddels is Engelen overgestapt naar Vrede voor Dieren, een afsplitsing van de PvdD waar men er óók zo over denkt. Dat kun je buiten wappiekringen natuurlijk niet openlijk zeggen, dus verschuilt Engelen zich nu achter “betaalbaar wonen, een goede oudedagsvoorziening en leefbare uitkeringen”. Zaken die volgens Engelen uitsluitend en alleen in goede handen zijn bij Vrede voor Dieren, SP en – houd je vast – Baudet’s extreemrechtse wappieclubje FVD.

FVD over uitkeringen:

De bijstandsuitkering moet een vangnet zijn – geen hangmat. Sommige uitkeringen zijn nu te royaal. Door alle toeslagen en uitkeringen is het inkomen van mensen die niet werken soms hoger dan het inkomen van mensen die wel werken. Bovendien kan het in ons huidige belasting- en toeslagenstelsel nadelig zijn om te gaan werken. Deze armoedeval houdt mensen in uitkeringen. Forum voor Democratie vindt dat (meer) werken altijd moet lonen. De beste manier om dat te bereiken is de belasting op arbeid te verlagen, bijvoorbeeld met een hoge belastingvrije voet (zie paragraaf economie).

De plannen van de SP:

Solidariteit is een werkwoord, iets om voor te strijden. Voor een fatsoenlijk inkomen en goede ondersteuning bij ziekte en werkloosheid. Iedere werknemer krijgt weer het recht om met 65 jaar met pensioen te gaan. Iedereen die dat wil kan blijven doorwerken. Op deze manier voorkomen we dat werknemers ‘op’ raken en bieden we ruimte aan jongeren die op zoek zijn naar werk. Jongeren kregen al moeilijker een vaste baan. Door flexcontracten en de economische crisis hebben zij nu een nóg moeilijkere start op de arbeidsmarkt. Veel inkomens zijn jarenlang achtergebleven. Daarom willen we een investeringsplan voor Nederland. Het minimumloon verhogen we tot 16 euro. We verhogen ook de uitkeringen. Door middel van een loon- en investeringsakkoord met vakbonden en werkgevers zorgen we er bovendien voor dat de achterstand in lonen van de overige werknemers wordt ingehaald. Alle ZZP’ers en ook overige werknemers met een onzeker contract krijgen meer zekerheid. Voor mensen met een beperking maken we vernieuwde sociale werkplaatsen.

Hoe je met droge ogen kunt beweren dat SP en FVD er op dit punt een vergelijkbaar programma op nahouden is mij een raadsel.

Verrassend is het stemadvies van Engelen overigens niet. In 2013 was hij samen met Thierry Baudet initiatiefnemer van het inmiddels geruisloos ter ziele gegane Burgerforum EU, dat een referendum over machtsoverdracht van Den Haag naar Brussel bepleitte.

Uitgelichte afbeelding: Door Nederlandse Leeuw – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57086408