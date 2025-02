De Atlantische Oceaan heet vanaf heden de Euroceaan.

De piano wordt de Euriano, en voor elk in de VS gemaakt model moet er $ 500 kopierecht op de rekening van de Europese Unie gestort worden, te Brussel. Anders geen muziek. De Beatles heten nu de Eureatles en de Stones de Eurones.

Opera heet vanaf nu Eupera, klassieke muziek Euromuziek, symfonie symfoneur.

De Wet van de Zwaartekracht is nu de Wet van de Eurokracht en democratie Eurocratie.

De dollar heet nu Imieuro. De auto heet vanaf nu de Euto. Von der Leyen wijzigt haar naam in Von der Leuro. Christendom wordt Euristendom.

Fascisme heet nu frumpisme. Dictatuur wordt trumptatuur, de duivel wordt de truivel (alleen in het Nederlands).

Aldus heb ik besloten! Was getekend,

PS: de VS heet nu trouwens Neuropa, en New York weer Nieuw Amsterdam.

We pakken je keihard terug, Donnie!