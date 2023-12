EU neemt juridische stappen tegen X/Twitter + Update

De EU gaat eindelijk stappen ondernemen tegen X, het vroegere Twitter. Het werd tijd, want onder Elon Musk is Twitter in een regelrecht nazihol veranderd. Zo werden afgelopen week oppergek Alex Jones en de geschifte antisemiet Kanye West weer toegelaten tot Twitter.

Thierry Breton, de hoogste digitale baas van de EU, heeft Musk al eerder aangesproken op alle desinformatie, haatzaaierij en nazi-propaganda op Twitter, maar dat heeft dus niet geholpen. De EU is het nu zat:

Today we open formal infringement proceedings against @X :

⚠️ Suspected breach of obligations to counter #IllegalContent and #Disinformation

⚠️ Suspected breach of #Transparency obligations

⚠️ Suspected #DeceptiveDesign of user interface

Punt drie, ‘Deceptive use of the interface’ verwijst naar de nare gewoonte om de interface van een app zó te construeren dat de gebruiker ongewild en ongemerkt akkoord gaat met een voor hem/haar nadelige optie. Bekend voorbeeld: verberg de mogelijkheid te voorkomen dat de app de persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelt zó diep in de interface dat geen mens het ziet (en er dús geen gebruik van maakt).

Het optreden van de EU vloeit voort uit de Digital Service Act (DSA), die o.a. vereist dat sociale media illegale berichten onmiddellijk verwijderen en de verspreiding van valse berichten en gemanipuleerde beelden moeten tegengaan. Musk veegt daar zijn kont mee af, alles uiteraard in naam van de bij extreemrechts (op papier) heilige vrijheid van meningsuiting.

Tot een verbod op X/Twitter zal het – helaas – niet komen. Wél kan Musk een forse boete tegemoet zien. De hoogte van die boete kan oplopen tot 6% van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf. Twitter is een zwaar verliesgevend bedrijf, dus dit kan Musk er momenteel even niet bij hebben.

Correctie: in theorie kan de EU Twitter wel degelijk verbieden

Uitgelichte afbeelding: By Steve Jurvetson from Menlo Park, USA – Elon Musk overlooking the remains of F9R, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62433256