Erich Mühsam: Revolutie

Zes april, de verjaardag van Erich Mühsam, geboren 1878. Anarchist, schrijver, theoreticus en initiatiefnemer tot de Beierse Radenrepubliek 1918. Jood, homoseksueel. Ideaal eerste doelwit van de nazi’s na de Rijksdagbrand, 27 februari 1933. Een jaar later vermoord in concentratiekamp Oranienburg.

Een kort stuk van zijn hand om hem te gedenken. Oorspronkelijk verschenen in Revolution, jrg. 1(1913), nr. 1. Vertaling: Ferd. van der Bruggen, verschenen in De As 143. (red.)

Revolutie is de beweging tussen twee toestanden. Hierbij moet men zich niet

het beeld van een langzaam draaiende rol voor de geest halen, maar het beeld van een uitbarstende vulkaan, een exploderende bom of ook wel van een zich uitkledende non.

Iedere revolutie is actief, op zichzelf staand, plotseling en haar oorzaken ontwortelend. Revolutie ontstaat, wanneer een toestand onhoudbaar is geworden: die toestand kan stabiel zijn geworden in de politieke of sociale verhoudingen van een land, in een psychische of religieuze cultuur dan wel in de eigenschappen van een individu.

De drijvende krachten van de revolutie zijn afkeer en verlangen; zij drukt zich uit in verwoesting en oprichting. Verwoesting en oprichting zijn in de revolutie identiek. Alle lust in verwoesting is een scheppende lust (Bakoenin).

Enkele vormen van revolutie: vermoorden van de tiran, afzetting van de heer-

sende macht, vestiging van een godsdienst, verbreken van oude ’tafelen’ in

conventie en kunst, scheppen van een kunstwerk, de geslachtsdaad.

Enkele synoniemen voor revolutie:

God, leven, geslachtsdrift, roes, chaos.

Laten we chaotisch zijn!

