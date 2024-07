Sander Schimmelpenninck vindt hem verreweg de ergste opruier na Geert. Het gaat om een afgestudeerd historicus, zoon van een dominee uit Zeeland, keurig correspondent in Moskou in de jaren ’90 voor Het Parool. Won in 1999 de journalistieke Anne-Vondelingprijs, genoemd naar de PvdA-voorman, maar nu Telegraaf-man. Kleeft er aan zijn opruierspen nu bloed? Die vraag mag je echt heel serieus stellen – wat mij betreft tot en met de strafrechter.

Het gaat om doctorandus Wierd Duk. Vooral om wat hij schreef over de moord op Hamza El Bagdadi in Stampersgat, in de nacht van 10 op 11 juli 2024. Diens buurman Gerben van V. schoot hem op straat door zijn hoofd – na net daarvoor al twee keer op hem geschoten te hebben.

De Telegraaf – dwz Duk, maar hij niet alleen in die krant – schiep de indruk dat Hamza het ernaar had gemaakt vanwege geruzie om een parkeerplaats voor de Mercedes van Gerben v.V. Die blijkt al jaren een groot Twitter-fan van Wierd. En die belijdt daar al jaren zijn moslimhaat en afkeer van immigranten, en verdraait en ruit daar listig op. Van V. reageert dan bij Wierd op Twit vaak meelopend, beledigend en racistisch. En – dit is volgens mij cruciaal – Wierd laat dat allemaal staan, ook van tientallen andere rechtse haatzaaiers en meelopers. Maar de Telegraaf meldt niets over dat getweet van Gerben van V.

De kop van Sanders column in de Volkskrant in druk: “Mensen als Geert Wilders en Wierd Duk moeten worden aangesproken op de manier waarop zij online extremisme aanjagen“. Bij de Volkskrant onlne wordt dat dan: “De Telegraaf vindt de eigen domrechtse propaganda belangrijker dan de feiten”.

Onze – de groep antifascisten waar ik toen in zat – eerste actie tegen de naziverheerlijking en – jaja, zet u schrap! – en holocaustontkenning op de nazibegraafplaats Ysselsteyn (Venray) was in 2013. De dag erop stonden we met foto in de Telegraaf – een foto was gemaakt door de vrouw van prof Kess van der Pijl, die toen nog niet pro-Poetin was en die meedemonstreerde. De Telegraaf had een vrij net en neutraal bericht over wat we daar deden en waarom. Hoofdredacteur was de als ‘redelijk’ te omschrijven Sjuul Paradijs. Die werd kort daarop vervangen door de gladde hardliner Paul Jansen – en die lustte wel pap van de mix van misdaad en mensenhaat via de PVV-methode. Maar over naar 2024, naar Sander Schimmelpenninck van de Volkskrant.

Hij schrijft goed gedocumenteerd over de ophitsende rol van Duk en andere Tg-redacteuren. Maar Schim laat toch één steekje vallen, en dat moet toch even afgevinkt worden: wat Schim aan Duk verwijt, doet hij namelijk zelf ook op één punt. Schim laat namelijk weg dat Hamza als 17-jarige veroordeeld werd wegens overvallen. Het is intussen min of meer duidelijk dat de schutter Gerben daar kennelijk niet van wist. Maar toen ik dit tegenkwam een uur of twee na Schims column – was ik juist in dit geval teleurgesteld in hem. Okee, dan is dit punt gemaakt.

De volgende stap is Duk aanpakken.

Om te beginnen maar eens bij de Vondeling-prijs: die moet hem absoluut ontnomen worden. Niets in Vondelings leven en werk is te matchen met Duks huidige gedrag toe – sterker nog: totale mismatch.

Dan kan een klacht bij de Raad voor de Journalistiek – maar ik ben geen belanghebbende. Mocht Duk verder id zijn van de NVJ (wat ik betwijfel), dan moet die hem schorsen en royeren – Zo Snel Mogelijk.

Uiteindelijk moet het OM aan de bak – nu Compact in Duitsland geheel en al verboden en gesloten is, zit hier genoeg materiaal om Duk aan te pakken. Eigenlijk gek dat dat nog niet gebeurd is – hij kan zich niet beroepen op parlementaire onschendbaarheid en de vrijheid van meningsuiting is niet aan de orde bij haatzaaien en beledigingen.

De hele column van Sander S staat hier op X