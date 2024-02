Er was meer

Jan van Veen overleden, ne het lijkt wel of iedereen alleen aan die kitsch van Candlelight denkt. Ik stel u nog even een meditatief plaatje van hem voor, uit 1973.



Meer (Desiderata)

Voor Radio Noordzee maakte hij deze versie, hij had er onderdak gevonden nadat hij was weggewerkt bij ruzie in de Verweij-clan achter Radio Veronican. Hij vertrok ook weer nadat een van de Verweijs een bom naar het zendschip van RNI had laten gooien: als je aangetrouwde familie je naar het leven staat…

Merkwaardig niet, dat die gebeurtenis uit het zelfverzonnen heldenverhaal van Veronica is weggepoetst. De speciale Noordzee-versie vanMeer:

Voor de als grap begonnen rijmelarij was hij diskjockey – op zaterdagavond op Veronica met Alle remmen los, de herkenningsmelodie:



Saturday Night Beat, Ted Heath Orchestra

En we danken – niet geheel tot genoegen van Armand – deze hit aan hem, die hij ontdekte bij het omdraaien van Een van hen ben ik.



Ben ik te min

Rust in vrede, Jan.

– Uitgelichte afbeelding: Door Bert Verhoeff voor Anefo – Nationaal Archief 929-7975, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39981166