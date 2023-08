Enorme explosie op de Krim

Op Twitter (niks ‘X’) circuleren foto’s van een enorme rookwolk boven de Krim. Volgens onbevestigde berichten zou een Russische raketbasis getroffen zijn door Oekraïense raketten. Rusland gebruikt die basis om Oniks-raketten af te vuren op steden aan de noordkust van de Zwarte Zee.

It seems the Bastion coastal missile complex on Crimea was hit. Not confirmed yet!!! If true Russia loses a lot of capacity to launch Onyx missiles. pic.twitter.com/Y9Q0Qn697M

— Robert van der Noordaa (@g900ap) August 23, 2023