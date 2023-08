En weer breekt een Bedoeïenendorpje op

En weer breekt een dorpje op. Zes families die woonden in het dorpje Al-Qaboun ten oosten van Ramallah hebben hun spullen gepakt na herhaalde aanvallen door kolonisten. Van enige bescherming van de kant van de staat was geen sprake en dus was het genoeg geweest.

Het is sinds mei al het vierde Bedoeïenendorpje dat opbreekt. Het begon in mei met het vertrek van 37 families (ongeveer 200 personen) van het Bedoeïenendorpje Ein Samia in de buurt van Ramallah. In juli volgden het veel kleinere dorpje Baqa’ (33 inwoners, eveneens bij Ramallah) dat op de vlucht ging omdat er weer een nieuwe ”buitenplaats” in de omgeving bij was gekomen met herhaaldelijk aanvallen. Toen er een huis in vlammen opging – gelukkig toen de bewoners niet thuis waren – was het ook daar genoeg geweest. En nog weer wat later hebben 20 mensen uit het dorpje Vidadi, ten zuiden van de berg Hebron, hun spullen gepakt.

Nu is het Al-Qaboun. zes families, 36 mensen. Volgens Hassan Malihad van de Organisatie voor het Verdedigen van de Rechten van Bedoeïenen hadden ze geen andere keuze als gevolg van de vrijwel dagelijkse agressie van zowel het leger als de kolonisten. Treurig teken voor de Bedoeïenenfamilie Ka’abne, die ook in 1948 al een keer moest verhuizen.

