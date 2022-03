En toen de maat was volgemeten is hij gestorven op de wc. Alternatieve 1381-1400

Een van de huiveringwekkendste zinnen uit een Nederlandstalig lied, afkomstig van Jules de Corte, mag de titel van deze portie verzorgen.



1381. Collectors – Lydia Purple

1382. Jules de Corte – Het feest dat nooit gevierd werd



1383. Grandmaster flash & the Furious Five – The message

1384. Van der Graaf Generator – The sleepwalkers

1385. Joni Mitchell – In France they kiss on Main Street

Die hebben we al gehad, dus bij wijze van even uitzondering:



1386. CAN – Future days



1387. Etta James – Tell Mama

1388. Diana Ross & the Supremes (eignelijk: Andantes) – Some things you never get used to



1389. Supremes- Love is like an itching in my heart

1390. Bunny Wailer – Blackheart man



1391. Sam Cooke ft. Lou Ralws – Bring it on home to me

1392. Macy Gray – Blowin’ up your speakers



1393. Lee ‘Scratch’Perry & the Upsetters – Super ape

1394. Roberta Flack – The first time ever I saw your face



1395. Throbbing Gristle – Convincing people

1396. Vuile Mong & zijn Vieze Gasten – Het apekot



1397. Jan de Wilde – Een vrolijk lentelied

1398. ZZ en de Maskers – Dracula



1399. Het – Kejje nagaan

1400. Anne Clark – Sleeper in Metropolis

– Uitgelichte afbeelding: Door Jac. de Nijs / Anefo – Nationaal Archief, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33214410