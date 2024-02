En dat mondje gaat van kwekkwekkwekkwek

Er zijn filmpjes die een uitgebreider beeld geven van Yeşilgöz die ingaat op wat Ouwehand zegt in de bespreking in de Tweede Kamer van de formatietoestanden.

Mijn hemel, wat is de partij van de nette avondbladen, het glas port en de goede sigaar afgezakt. Ja, die nette avondbladen bestaan tenslotte ook niet meer.

Bij die stem moest ik denken aan het kwekkwekkwekkwek van… verdraaid, dit nederpunknummer uit de tijden waarin Van Agt het had over een Ethisch Reveil moet toch wel even langskomen, niet? Ook al niet in de Nederlandstalige top-100 van die andere ochtendkrant.



Van Agt Casanova, Paul Tornado, 1977

