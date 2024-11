Emissierapport: De superrijke Europeaan stoot in één jaar evenveel CO2 uit als de gemiddelde EU-burger in 112 jaar

Superrijken in Europa nemen 140 keer per jaar het vliegtuig en hun luxejachten stoten jaarlijks evenveel CO 2 uit als een gewone Europeaan in 585 jaar tijd. Dat zegt Oxfam in een nieuw rapport.

Het onderzoek Carbon Inequality Kills keek naar de uitstoot van privéjets, jachten en vervuilende investeringen. Het rapport komt niet toevallig deze week uit, maar leest als een waarschuwing in de aanloop naar de volgende klimaattop (COP29) in Baku, Azerbeidzjan. Daar zullen onderhandelaars vooral kijken naar hoe en wie de klimaatcrisis zal betalen.

Om te beginnen komt het Oxfam-rapport met opvallende cijfers. Zo blijkt onder meer dat de koolstofvoetafdruk die een superrijke Europeaan opbouwt op één week tijd overeen komt met de levenslange voetafdruk van een persoon die tot de armste 1 procent van de wereld behoort.

