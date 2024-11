Elon Musk noemt Groot-Brittannië een “tirannieke politiestaat”

Elon Musk heeft het Verenigd Koninkrijk een “tirannieke politiestaat” genoemd. Op Twitter/X riep ’s werelds bekendste ketaminesnuiver op tot nieuwe verkiezingen om een einde te maken aan het gruwelbewind van de brave sociaal-democraat communistische dictator Keir Starmer.

Als bewijs voor het dictatoriale karakter van de Labour-regering voerde Musk aan dat Tommy Robinson (weer eens) achter de tralies zit. Dat Robinson die veroordeling volledig aan zichzelf te wijten heeft, was Musk blijkbaar even ontgaan. Robinson werd tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld nadat hij had toegegeven een gerechtelijk bevel te hebben overtreden dat was uitgevaardigd omdat hij in een “documentaire” lasterpraatjes had verspreid over een uit Syrië gevluchte schooljongen.

Het is niet de eerste keer dat Musk zich schaamteloos mengt in de Britse politiek. Tijdens de extreemrechtse rellen afgelopen zomer naar aanleiding van de moord op drie schoolmeisjes in Southport toonde Musk nogal wat begrip voor de daders. Hij veroordeelde het optreden van de politie tegen de vaak uiterst gewelddadige relschoppers, verspreidde onjuiste beweringen over de reactie van de regering en beschuldigde beschuldigde Starmer van het creëren van een “tweelaags” (two tier) rechtssysteem, waarin blanken veel harder aangepakt worden dan etnische minderheden.

