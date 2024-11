Elon Musk claimt het eigendom van alle accounts op Twitter/X

Afgelopen maandag hebben de advocaten van Musk bij een rechtbank in Texas bezwaar aangetekend tegen de overdracht van het Twitteraccount van Infowars aan The Onion.

The Onion (Amerikaanse De Speld) kocht vorige week het failliete Infowars op, inclusief alle accounts van het complotblog op sociale media. Volgens de advocaten van Musk heeft The Onion echter géén recht op het Twitteraccount van de failliete complotsite. Alle accounts op Twitter zijn eigendom van het platform. Lees: van Elon Musk.

De advocaten beroepen zich op de gebruiksvoorwaarden van Twitter. Mensen die een account aanmaken op Twitter krijgen – onder voorwaarden – een licentie om gebruik te maken van het platform. Het exclusieve eigendom berust echter bij Twitter, dat kan doen en laten wat het wil met een account. De curator van Jones’ failliete boedel kan “niet verkopen, toewijzen of anderszins overdragen wat hij niet bezit of waar hij geen belang in heeft”. Elon owns you, baby.

Uitgelichte afbeelding: By Tyler Merbler from USA – Alex Jones & Paul Joseph Watson, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63864681