Elon Musk brengt nazigroet tijdens beëdiging Trump

Elon Musk heeft tijdens de inauguratie van Trump openlijk de nazigroet gebracht. “Verkiezingen komen en gaan, sommige verkiezingen zijn belangrijk, sommige niet, maar deze was echt belangrijk,” zei Musk tijdens zijn toespraak in de Capital One Arena in Washington DC, kort nadat Trump was beëdigd als president. “En ik wil jullie bedanken dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt. Thank you.”

Op dit punt legde Musk zijn rechterhand op zijn borst voordat hij deze recht uitstrekte met zijn handpalm naar beneden en zijn vingers tegen elkaar, een gebaar dat algemeen bekend staat als de “Romeinse groet”. Nadat hij het gebaar had gemaakt, draaide Musk zich om naar de mensen die achter hem zaten en herhaalde hij het gebaar.

Mocht je nog twijfelen, hier een link naar een video met Hitler die de volstrekt identieke groet brengt.

De meeste reguliere media komen niet verder dan “Musk maakte een merkwaardig gebaar”, maar de neo-nazi’s op Twitter/X weten wel beter. Die zijn extatisch en roepen in koor “We are back!”.

Het zou eigenlijk niet als een verrassing moeten komen. Musk heeft de afgelopen jaren heel wat extreemrechtse types gepromoot, o.a. Tommy Robinson en recent nog de Duitse AfD. Dat Musk het aandurft openlijk de nazigroet te brengen zegt vooral iets over zijn gevoel onaantastbaar te zijn en overal mee weg te kunnen komen.

“And, for an instant, she stared directly into those soft blue eyes and knew, with an instinctive mammalian certainty, that the exceedingly rich were no longer even remotely human.” – William Gibson – Count Zero

