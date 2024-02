Elke twee uur sterft een kind in Soedanees vluchtelingenkamp

In Zamzam Camp, een van de grootste vluchtelingenkampen in de Soedanese regio Darfoer, sterft elke twee uur een kind door een gebrek aan hulpverlening. Vooral de situatie op vlak van ondervoeding is “catastrofaal”, waarschuwt Artsen Zonder Grenzen.

Bijna een kwart van de kinderen in het kamp die door Artsen Zonder Grenzen (AZG) werden onderzocht, bleek acuut ondervoed te zijn. Van hen ervaarde 7 procent zelfs ernstige acute ondervoeding, waarbij kinderen veel te mager zijn voor hun lengte. Het is de meest zichtbare en dodelijke vorm van ondervoeding. Bij kinderen tussen zes maanden en twee jaar oud waren de cijfers nog grimmiger: bijna 40 procent van hen was ondervoed en 15 procent had ernstige acute ondervoeding.