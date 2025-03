Elke dag sterft een kind aan mazelen in Afghanistan

Hulpverleners in Afghanistan zien een snelle toename van het aantal mazelenpatiënten dit jaar. In de voorbije maanden stierven al drie keer zoveel kinderen aan de ziekte als in dezelfde periode vorig jaar.

Sinds het begin van dit jaar sterft elke dag minstens één kind in Afghanistan aan de mazelen, blijkt uit gegevens uit de regionale ziekenhuizen in Mazar-i-Sharif, Herat en de provincie Helmand. Dat is bijna drie keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. “Dit zijn sterfgevallen die voorkomen kunnen worden”, zegt Mickael Le Paih van Artsen zonder Grenzen (AzG) in Afghanistan. “Mazelen kunnen dodelijk zijn, vooral voor kinderen met onderliggende gezondheidsproblemen zoals ondervoeding of aangeboren hartafwijkingen. Maar de ziekte kan worden voorkomen met een vaccinatie.” Lees verder bij de bron, IPS

Uitgelichte afbeelding: Door Photo Credit:Content Providers(s): CDC/ Dr. Edwin P. Ewing, Jr. – Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1594512