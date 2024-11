Elise Stefanik wordt Trump’s nieuwe VN-ambassadeur

Donald Trump heeft tegenover de New York Post bevestigd dat Elise Stefanik de nieuwe VN-ambassadeur wordt. Stefanik is een uitgesproken fan van Israël. Ze verwierf nationale en internationale faam tijdens een hoorzitting van het Congres over antisemitisme op universiteiten. Stefanik’s optreden leidde uiteindelijk tot het ontslag van Liz Magill, de president van de Universiteit van Pennsylvania. Een woord van kritiek op Netanyahu hoef je van Stefanik niet te verwachten.

Stefanik begon als een gematigde Republikein, maar begreep al snel uit welke hoek de wind woei. Ze steunde Trumps pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 in de Verenigde Staten ongedaan te maken en beweerde dat Nancy Pelosi verantwoordelijk was voor de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

