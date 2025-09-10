Elektriciteit als vijand van de Mens: “anarchisten” in Berlijn weten raad

De NOS berichtte gisteren 9 september 2025 :

In Berlijn zitten tienduizenden huishoudens zonder stroom na brandstichting bij twee hoogspanningsmasten. Ook duizenden bedrijven zijn getroffen. De politie vermoedt dat de saboteurs een politiek motief hebben. Een anarchistische groepering heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist die zou zijn gericht tegen ‘het militair-industrieel complex’. De brand werd rond 03.30 uur vannacht ontdekt, binnen een uur was het vuur geblust.

“Een anarchistische groepering” klinkt naar organisatie. Het manifest waarin de aanslag op het elektriciteitsnet wordt opgeëist en gerechtvaardigd is ondertekend door “Einige Anarch:istinnen.” Het geschrift doet denken aan de Unabomber. Een passage:

Doorslaggevende infrastructuur aanvallen betekent een van de hoofdaderen van de onderwerping van de mens over de mensen en de natuur aanvallen. Het stroomnet vertegenwoordigt als zodanig de geschiedenis van de vooruitgang en is een hoofdvoorwaarde voor de genadeloze ontwikkeling tot een hoogtechnologische maatschappij, zoals zij die nu kennen.

Mensen op de intensive care in het ziekenhuis zullen juichend deze bevrijdende actie verwelkomen. Om maar enkelen te noemen. Dit gezwets waarmee de held:innen van de nacht hun actie uitleggen wordt dus toegeschreven aan “anarchisten”. Een treurige zaak.

– Uitgelichte afbeelding: Door Matthias Zepper – Selbst aufgenommen bei einer Vorführung der Hochspannungsanlage im Deutschen Museum in München., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=993926