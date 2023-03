Eindhoven Airport heeft de boel niet op orde

Naast alle luchtvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade die Eindhoven Airport aanricht, hebben ze ook hun natuurvergunning voor burgerluchtvaart niet op orde.

Wij hebben vijf eisen aan Eindhoven Airport:

Stop met vervuilen

Schrap onnodige vluchten

Vertel het eerlijke verhaal

Stel wettelijke klimaatregels

Geef vliegen een eerlijke prijs

Wij roepen iedereen op om 25 maart mee te doen aan de actie tegen deze grootvervuiler. Vliegen kan niet meer. Kom samen in actie voor een eerlijke, groene toekomst.

Programma

Tijdens de duur van het programma is er een kinderhoek onder leiding van Laura.

De Opening is om 12:00 door de dagvoorzitter Ronald van Marlen. Vervolgens treden op:

Toespraak Fridays for Future

Singer songwriter Husky

Toespraak Jeffrie Quarsie

Muziek door Olaine Sunrise

Toespraak PvdD – Jonas Roothans

Muziek door Magu

Aankondiging gebedsviering Christian Climate Action op nader af te spreken locatie

Afsluiting door dagvoorzitter

Muziek Magu

Bereikbaarheid Airport Eindhoven

Je komt er makkelijk met bussen 400 en 401 vanaf CS Eindhoven.

Parkeren

Gratis parkeren bij het vliegveld is niet mogelijk. Je kunt reserveren in een parkeergarage o.a. via deze website: https://shop.eindhovenairport.nl/book/EIN/Parking?parkingCmd=selectProduct. Goedkoper is parkeren langs de weg waar een dagkaart € 4,20 kost, maar je moet dan wel een beetje geluk hebben dat er nog ergens plaats is. Probeer bijvoorbeeld de Jan Hilgerweg of de Marinus van Meelweg.

Fietsen

Er is een fietsenstalling bij het busstation onder de parkeergarage recht voor de vertrek- en aankomsthal. En er wordt gekeken of er een extra tijdelijke stalling kan komen voor de 25e.