Einde lijkt te naderen voor Ongehoord Nederland

Het einde lijkt in zicht te komen voor Ongehoord Nederland, nu het Commissariaat voor de Media geoordeeld heeft dat de domrechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen.

In een vandaag uitgebracht advies aan minister van OCW Rianna Letschert schrijft het Commissariaat dat er “voldoende feiten en overwegingen zijn waarvan u gebruik kunt maken van uw bevoegdheid om de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken.”

De directe aanleiding hiervoor is de maatschappelijke verontwaardiging die is

ontstaan door de recente uitzending van ON!, waarin een fragment van een

toespraak van Hitler is getoond. Dit gebeurde op een manier die duidelijk in strijd is met wat van een publieke omroep mag worden verwacht. Deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen door ON!. Vanuit onze rol als toezichthouder hebben wij onderzoek gedaan naar mogelijke overtredingen in relatie tot voornoemde uitzending. Inmiddels is het onderzoeksrapport hierover overgedragen aan de afdeling die verantwoordelijk is voor het voorbereiden van maatregelen.

Het Commissariaat constateert dat ON! de afgelopen jaren in meerdere opzichten wettelijke normen heeft overtreden (zie bijlage voor juridische onderbouwing). Hierdoor is een beeld ontstaan van structurele tekortkomingen bij een organisatie die met publiek geld opereert. Dit vormt een risico voor het vertrouwen van het publiek in het goed functioneren van de publieke omroep.

Eind juli zei de (inmiddels opgestapte) eindredacteur Joost Niemöller dat Hitler eigenlijk ook best wel goede kanten had. Met de strijd van de nazileider tegen de globalisering kon je het volgens Niemöller “alleen maar eens zijn”. Het betreffende item is inmiddels offline gehaald en Niemöller stapte eerder deze week op.

Een Kamermeerderheid – waaronder wellicht verrassend óók JA21 en SGP – sprak zich na de rel uit voor het verwijderen van ON uit het publieke bestel.

Minister Letschert heeft inmiddels gereageerd op het advies. De minister schreef op X dat ze na het weekend “meer duidelijkheid” zal verschaffen.

Het Commissariaat voor de Media oordeelt vandaag dat ON! niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Dit is een nieuwe, zwaarwegende, ontwikkeling. Ik neem snel een beslissing, die ik eerst met Ongehoord Nederland! zal delen. Na het weekend geef ik u meer duidelijkheid. 1/2 — Rianne Letschert (@MinisterOCW) September 3, 2026



Uitgelichte afbeelding: minister Letschert By © European Union, 1998 – 2026, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=191948438