Egypte onderbreekt de stroom omdat de regering te weinig deviezen heeft

Egypte heeft dagelijkse onderbrekingen van de levering van elektriciteit ingesteld. Volgens een gepubliceerd schema komt dat door het hele land neer op een uur per dag, behalve in het goevernoraat Alexandrië waar het kan neerkomen op wel 140 minuten. Maar volgens krantenpublicaties klopt daar weinig van. Zo gaat het in de regio van Groter Caïro om onderbrekingen van wel vier keer per dag een uur, terwijl het in het gebied van de Delta en in Opper-Egypte vijf keer per dag een uur zou zijn. Een parlementslid klaagde dat in het gebied Omranay in Giza zelfs maar twee uur per 30 uur stroom is.

De krant Shorouk gaf weer een andere versie en citeerde een functionaris van het ministerie van Elektriciteit die zei dat de stopzetting van de levering in steden wel tot twee uur kan duren terwijl dat in de dorpen wel drie uur kan zijn. De woordvoerder van de Ministerraad, ambassadeur Nader Saad, zei dat de reden dat het langer duurt in dorpen te maken kan hebben met menselijke fouten. “Misschien dat degene die verantwoordelijk is voor het onderbreken van de stroom vergeten is hem weer aan te sluiten.” En in Marsa Matruh aan de noordelijke Middellandse Zeekust, de Zuid-Sinaï (waar Sharm el-Sheikh ligt) of aan de Rode Zeekust wordt helemaal geen stroom gekort. Volgens de premier, Mostafa Madbouly, hoeft dat ook niet omdat in deze gebieden weinig stroom wordt gebruikt. Ook de kustgebieden en de plaatsen waar veel toeristen komen zijn uitgezonderd. Wat hij er niet bij vertelde was dat kustgebieden en toeristencentra toevallig grotendeels samenvallen,

De onderbrekingen begonnen op 22 juli en kwamen na een week waarin een aantal onverklaarbare momenten waren geweest waarop ineens de stroom uitviel. Volgens premier Madbouly werd de onderbreking ingevoerd om de druk op de infrastructuur te verlichten, die te groot was geworden door een vergroting van de vraag. Maar er waren andere regeringsfunctionarissen die zeiden dat het kwam door onvoldoende aanvoer van gas en olie naar de elektriciteitscentrales. Sommigen herinnerden zich dat er al op 10 augustus 2022 een bericht in Ahramonline verscheen dat Egypte, dat in 2019 een exporteur van vloeibaar natuurlijk gas was geworden, 15% op het gebruik van gas wilde besparen teneinde het te kunnen verkopen om zo zijn nijpende tekorten aan buitenlandse deviezen aan te vullen. In plaats van gas had het onder meer diesel geïmporteerd.

Dit jaar was de kredietcrisis nog flink verergerd. En op 19 juli zei een functionaris van het ministerie van Elektriciteit dat de regering 25 procent op het gebruik van gas wilde besparen om voorraden gas te bewaren voor export en zo voor buitenlandse deviezen te kunnen zorgen. Op 27 juli zei premier Madbouly dat Egypte zijn export van gas tijdens de zomer had opgeschort, maar Sahieh Masr, een platform dat feiten checkt, meldde dat dit niet waar was. Egypte exporteerde de afgelopen vier zomers gas ter waarde van 2,68 miljard dollar volgens cijfers van de Bank van Egypte.

Hoe dan ook, het is duidelijk dat heel Egypte erg veel last van de stroomonderbrekingen heeft, zeker in een tijd waarin de temperaturen kunnen oplopen tot boven de 40 graden. Op sociale media wemelde het klachten dat machines stilvallen door de onderbrekingen en dat die mensen totaal belemmerden hun werk te doen, dat liften onbetrouwbaar zijn geworden en fans en airco’s niet gebruikt kunnen worden ter verkoeling, Een parlementslid klaagde dat het leidingwater in zes steden in het gebied van Groter Caïro, doordat de pompen niet werken, ook niet meer de hoogste verdiepingen bereikt.

Op 27 juli maakte de regering bekend dat de maatregel zeker tot september zou worden gehandhaafd, tegelijk met maatregelen om de situatie het hoofd te bieden. Daaronder was een maatregel waarbij veel werknemers van de overheid gevraagd werd om zondags (een werkdag in Egypte) dan maar thuis te gaan werken. De Egyptenaren vragen zich af of zij op deze mededelingen kunnen vertrouwen. Het plan was in 2022 om 15 procent te besparen op natuurlijk gas en tegelijkertijd de productie van vernieuwbare elektriciteit te vergroten met 20 procent. Maar de productie van vernieuwbare elektriciteit door wind en zonne-energie kwam niet uit boven de 11 procent. En het is onwaarschijnlijk dat een land dat door grote tekorten wordt geplaagd genoeg geld kan reserveren om de nodige investeringen te doen.

– Uitgelichte afbeelding: Door Vincent van Zeijst – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39521907