Een vlaag van waanzin

Het nummer met zijn orkestbegeleiding schiet mij te binnen – van wie was het ook alweer? Geschreven door Cook & Greenaway (David and Jonathan), gezongen door? Een band die aan een naamwisseling toe was: de Flower Pot Men, taboe bij de BBC vanwege de connectie met de Ivy League (en die hadden “We love the pirates” op hun geweten, onvergeeflijk nog in 1969), omgetiteld tot White Plains. Ook die hebben onder verschillende namen gewerkt. De orkestratie sluit aan bij Northern Soul maar ik betwijfel of dit als zodanig geldt. Maar oordeel zelf.



Moment of madness, Flower Pot Men oftewel White Plains



Crawdaddy, VS-cover, ontdekt via YT

– Uitgelichte afbeelding: By Chris Walter – The White Plains website, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=133822171