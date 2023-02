Een tropisch land, gezegend door God

Een van de weinige liederen die carnaval in februari vermelden en muzikaal de moeite waard.

Moro num país tropical

Abençoado por Deus

E bonito por natureza

Em fevereiro

Tem carnaval

Eu tenho um fusca e um violão

Sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza

Moro num país tropical

Abençoado por Deus

E bonito por natureza mas que beleza

Em fevereiro (em fevereiro)

Tem carnaval (tem carnaval)

Eu tenho um fusca e um violão

Sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza

Sambaby sambaby posso não ser

Um band leader, pois é

Mas lá em casa todos os meus amigos

Me respeitam, pois é

E essa é a razão da simpática

Do poder do algo mais e da alegria

Moro num país tropical

Abençoado por Deus

E bonito por natureza

Em fevereiro (em fevereiro)

Tem carnaval (tem carnaval)

Eu tenho um fusca e um violão

Sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza

Sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza (moro)

Eu sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza (moro)

Eu sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza (num país tropical)

Eu sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza (moro)

Eu sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza (num país tropical)

Eu sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza (moro)

Eu sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza (num país tropical)

Eu sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza (num país tropical)

Eu sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza (num país tropical)

Eu sou Flamengo e tenho uma

Nega chamada Tereza (num país tropical)



País tropical, Sérgio Mendes & Brasil 77, 1971

– Uitgelichte afbeelding: By A&M Records – Billboard, page 27, 9 July 1966, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26927668