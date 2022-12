Een schrikbewind is er om schrik aan te jagen

In plaats van beelden van demonstraties in Iran bereiken ons nu hoofdzakelijk berichten over gevangenen die gemarteld of verkracht worden, en ter dood veroordeelde demonstranten die opgehangen worden.

Verschrikkelijk, natuurlijk, en dat is precies de bedoeling: een schrikbewind moet schrik aanjagen. Een regime van lelijke kerels die precies weten wat hun god wil – en dat exclusief voor Iran, wonderlijk genoeg – dat zich niet zomaar opzij zal laten zetten. Moet er druk van buitenaf komen? Bijan, tot voor kort leverancier van berichten over demonstraties, vraagt zich af waar de veroordeling van Rutte en andere regeringsleiders van de EU blijft.

Die mag er zeker komen, en ze blijft uit. Maar het verzet zal het regime omver moeten krijgen. En valt het langzamerhand stil, geïntimideerd door gevangenneming en “gerechtelijke” moorden? De repressietroepen nemen inmiddels bezit van de universiteiten, vanouds centra van verzet, en vinden – lege gebouwen. Maar ook de straat valt langzamerhand stil.

Het regime loopt wel tegen de economische realiteit aan. De nationale valuta is in vrije val en de inflatie gaat door.

Als Vrouw. Leven. Vrijheid niet voldoende is (en het is zo’n mooie leuze) zal het regime zeker stuiten op kreten over het dagelijks brood. Of het daarmee ten val zal komen? We wachten af.

– Uitgelichte afbeelding: Door National Bank of Iran – http://banknote.ws/, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23778585