In 1997 had niemand in Nederland nog van Mark Rutte gehoord, maar Wim de Bie wist hem al feilloos na te doen.

Een profeet is ons ontvallen.

Hoe profetisch het werk van Kees van Kooten en Wim de Bie was kan met ongeveer ieder beschikbaar fragment uit hun programma’s onderstreept worden.

– Uitgelichte afbeelding: Door Roel Wijnants-roel1943 – Wikiportret, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8981839