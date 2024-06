Een plaats voor ons

Tom Jones, vrijdag 84 geworden, vertelde in een aflevering van Later dat de producer van een show in de VS waarin hij een duet zong met Leslie Uggams niet kon worden uitgezonden zoals het was opgenomen. “Jullie kijken elkaar aan.” “Well, there’s a place for US are the lyrics.” “Ja, maar jij bent wit en zij is zwart.” Het is 1970. Het antwoord van Jones kon niet door de censuur…

Het duet. Somewhere uit West Side Story.

