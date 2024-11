Een op de vier mensen in Congo door honger bedreigd

Een op de vier mensen in de “Democratische Republiek Congo” lijdt onder crisisniveau of erger aan honger. Het gaat om 25,6 miljoen mensen, melden agentschappen van de VN.

Het conflict in oostelijk Congo heeft belangrijke landbouwproductie ende aanleg van essentiële infrastructuur afgebroken. Dit is een crisis die wordt verergerd door de dynamiek van wisselende gewapende groepen en strijd om grondstoffen. Zij wordt verscherpt door diepgaande geopolitieke spanningen. Als gevolg hiervan zijn meer dan 6, miljoen mensen ontheemd in de drie oostelijke provincies Ituri, Noord- en Zuid-Kivu.

De toestand is bijzonder zorgwekkend na tientallen jaren vechten waarbij zo’n honderd gewapende groepen betrokken zijn, waaronder de M23-militie, die om macht over grote natuurlijke hulpbronnen vechten. Hierdoor wordt ook de stabiliteit in de omliggende landen bedreigd.

