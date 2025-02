Een nieuw Hitler-Stalinpact in de maak

RUSLAND EN ROEL 136

Mijn haren rijzen te berge. Wát? Heeft Trump de onderhandelingen met Poetin over Oekraïne echt nu al weggegeven? Met ongeloof lees ik de uitspraken die de Amerikaanse minister Hegseth namens Trump gedaan heeft in Brussel, op het NAVO-hoofdkwartier. Echt, het kwam ontstellend duidelijk uit zijn mond: Oekraïne moet door Rusland bezet grondgebied en zijn wens om lid te worden van de NAVO opgeven.

Waarover wil Trump dan nog onderhandelen? Hij heeft nu al telefonisch, dat moet wel, ingestemd met de belangrijkste eisen van Poetin. Veroverd gebied blijft Russisch en het bezette land mag geen NAVO-lid worden.

Dat laatste wil Oekraïne al sinds de de NAVO conferentie in 2008, omdat het NAVO-lidmaatschap vrijwel de enig denkbare garantie is tegen nieuwe Russische agressie, ook na een staakt het vuren, Dat waarschijnlijk slechts tijdelijk zal zijn. Bovendien, verkondigt minister Hegseth, wil de Amerikaanse regering geen troepen sturen naar Oekraïne om ervoor te zorgen dat het beoogde bestand wordt nageleefd, dat laat Trump aan de Europeanen over. Tegelijk zegt zijn minister dat een duurzame vrede “robuuste veiligheidsgaranties moet bevatten’ ervoor te zorgen dat de oorlog niet opnieuw zal beginnen”.

EUROPA GEEN GARANTIE

Maar kunnen de Europeanen een bestandslijn van ongeveer 1400 kilometer blijvend bewaken? Nee, niet tegen de Russische krijgsmacht. Want Europa zou daar minstens 50.000 soldaten voor moeten leveren, die klaar moeten staan om een Russisch leger dat tienmaal zo groot is tegen te houden. En die 50.000 soldaten zouden bovendien regelmatig afgelost moeten worden en voorzien moeten zijn van een nog veel grotere Europese troepenmacht om in geval van nood terug te slaan. Hegseth, schiet toch op met je ‘robuuste veiligheidsgaranties’ voor Oekraïne, daar komt op deze manier niets van terecht. Dat weet Poetin ook en daarom is het nu al duidelijk dat Trump Oekraïne weg wil geven aan Poetin.

Zijn ontoereikende Europese troepen ter bewaking van een bestand met Rusland, oog in oog met een Russische overmacht, niet een groot risico voor een rechtstreekse oorlog tussen Rusland en het Europese deel van de NAVO? Kleinigheid.

Had Trump dat niet een dag of wat geleden Poetin gedreigd dat als hij niet zou willen onderhandelen hij Rusland met oorverdovende sancties om de oren zou slaan? Vergeten alweer. Waarom vergeten? Dat is vraag een.

Hegseth had ook nog een klinkklare boodschap voor de Europese NAVO-landen. Wij moeten veel meer gaan betalen voor hun eigen defensie, want voor de VS is het verdedigen van Europa helemaal geen prioriteit meer. De Amerikanen hebben nu wat anders aan hun hoofd, China.

Waarom zegt Hegseth dit zo luid dat hij het Poetin als het ware in de oren toetert? Waarom zaait hij op die manier twijfel over het basisprincipe van de NAVO, het beroemde artikel 5 van het NAVO-Handvest, dat inhoudt dat wanneer er één lid van de NAVO wordt aangevallen de andere leden de aangevallen lidstaat onmiddellijk te hulp schieten? En dit terwijl de Deense geheime dienst juist ontdekt heeft dat Rusland met plannen speelt om de NAVO-landen binnen vijf jaar aan te vallen, de Baltische staten mogelijk zelfs al over twee jaar?

Dat is vraag twee.

INLEIDENDE ONDERHANDELINGEN ZIJN AL GEHEIM

Dat zijn twee vragen die Trump ons als brokken zout in de keel steekt. Waarom geeft hij Poetin Oekraïne cadeau, na hem eerst luid toegeblaft te hebben? En waarom gebruikt hij woorden waaruit Poetin kan afleiden dat Amerika Europa mogelijk niet zal verdedigen? Waarom, waarom?

Er rijst bij een vermoeden dat het antwoord is dat Trump in het geniep een deal heeft voorbereid om samen met Rusland Europa kapot maken, Poetin pakt het vanuit het oosten aan en Trump van het Westen, met behulp van chaos en forse steun aan de rechts-extreme partijen. Amerika zal het niet militair, maar slechts economisch, en poltiek doen, met behulp van sancties en de verbreiding van desinformatie en complottheorieën. Rusland mag ook militaire middelen gebruiken, Russische sancties tegen Europa hebben immers geen effect. Dat is wat Grote Bek nu, samen met Musk en gevolgd door zijn Republikeinse partij aan het doen is. Trump en Musk slopen de instituties van de Amerikaanse staat, die hem in de weg staan in zijn greep naar de absolute macht. Lastige ambtenaren worden eruit gekieperd, waarheidslievende kranten wordt het moeilijker gemaakt persbijeenkomsten in het Witte huis te bezoeken, zijn tegenstanders mogen geen overheidsgebouwen meer betreden. Er is gelukkig weerwerk, er worden processen gevoerd om onwetmatige acties van de president buiten werking te stellen.

Maar houdt Trump zich aan uitspraken van ‘corrupte’ rechters? Iedereen die hem en Musk in de weg staat noemt hij zonder een spoor van bewijs ‘corrupt’. De waarheid doet er minder toe, die staat hem in de weg. Dat met het verdwijnen van de waarheid ook de moraal bodemloos wordt interesseert hem geen zier. Trump wil de onbeperkte macht over de machtigste staat ter wereld.

HET TRUMP-POETIN PACT

Wat Oekraïne voor Poetin is, is de EU voor Trump: hinderlijke stukken democratie van de oude wereldorde die zij beiden opruimen. Weg met die obstakels! Daarom mag van Trump Oekraǐne naar Rusland -‘Ukraine will be ever or will be not Russian’. Daarom mag Europa het nu helemaal zelf opknappen. En Poetin, vermoed ik, zal Trump niet dwarszitten in zijn pogingen om een belangrijk deel van het Noorden van Amerika te veroveren.

Ik zie het gebeuren dat de Amerikaanse zakenman een werelddeal met de Russische ex-KGB-agent maakt om samen de boel in Europa op te delen, zoals Hitler en Stalin dat in 1939 gedaan hebben, aan de vooravond van het bulderen van de kanonnen. Het was een pact waarvan pas ruim een halve eeuw later, in de jaren negentig, aan het licht gekomen is dat het inhield dat Stalin de Baltische landen, half Polen en Moldavië mocht hebben. Toevallig zijn dat ruwweg ook de gebieden waarover Poetin in zijn ultimatum van december 2021 de zeggenschap heeft opgeëist. Aan de andere kant maken Canada en Groenland en Panama ook deel uit van die deal, die landen zijn de hapjes voor Trump. Ik maak me sterk dat Trump van Poetin als tegenprestatie heeft losgekregen dat hij zich met die Amerikaanse annexatieplannen niet zal bemoeien.

Een geheim pact is in de maak, buiten Europa en buiten Oekraïne om. Zelensky heeft al laten weten dat hij niet geïnformeerd wordt over de gesprekken tussen Washington en het Kremlin. Europa, zie ik, evenmin.

Europa wordt bedreigd en belazerd. We hebben alleen nog één kansje: eindelijk onze Europese tanden laten zien.

Hoelang zal de volle omvang van de werelddeal tussen Trump en Poetin geheim blijven? En als de waarheid aan het licht komt, is het dan niet te laat?

Wordt vervolgd!

Uitgelichte afbeelding: Molotov en Ribbentrop in 1939 Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10359421