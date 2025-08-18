Een niet geheel onbelangrijk detail

Vandaag is Hugues Aufray, zanger/gitarist en zeker ook ambassadeur van Bob Dylan in Frankrijk 96 geworden. Hier om het te vieren een opmerkelijk nummer, ik heb het maar een keer gehoord voordat YT het hoorbaar maakte. Tony Allan draaide het op RNI en gaf de clou tevoren weg. U leest of verstaat Frans?



A propos d’un détail

Après bien des années à courir l’univers

Trois savants cosmonautes revinrent sur la terre

Ils annoncèrent bientôt qu’ils avaient de leurs yeux

Vu notre créateur, celui qu’on nomme Dieu

Le monde chaviré attendait plein d’espoir

La fusée des savants qui bouleversait l’histoire

Des quatre coins du monde, les grands théologiens

Vinrent se rassembler pour attendre en lieu saint

On voulut conserver à cette réunion

Une vraie neutralité pour toutes les religions

Et on choisit une île au bout du Pacifique

Que l’on avait soustraite aux essais atomiques

On pouvait voir le Pape, rêvant sous les palmiers

Aux rythmes langoureux des douces vahinés

Comme un simple touriste, un évêque anglican

Se dorait au soleil sous son panama blanc

Des juifs et des laïques qui faisaient les cents pas

Au milieu des indiens, des russes et des chinois

Et tout ce gentil monde dans un unique chœur

Qui priait en secret que ce Dieu soit le leur

Chaque seconde passait plus longue qu’une année

Tous les peuples vibraient d’une même anxiété

L’instant était venu où l’on saurait enfin

Qui se cache là-haut derrière le mot divin

Pour célébrer ce jour unique dans l’histoire

Y avait toutes les télés en couleur et en noir

À l’exception pourtant de notre ORTF

Qui était tombée en panne le matin, enfin bref

À 14h28, à l’instant annoncé

On vit du bout du ciel descendre la fusée

Quelques instant plus tard, le saint hélicoptère

Repérait la cabine ballottée par la mer

On vit plonger bientôt les fameux hommes-grenouilles

Qui évitent en principe que les savants se mouillent

Je vous passe les détails de la cérémonie

Et je reprends plus loin la suite de mon récit

Dans un silence unique, le chef de la mission

S’adressa en ces termes aux chefs des religions

Messieurs, le monde est grand et l’erreur est humaine

Ce que je vais dire va vous faire de la peine

Car si un Dieu unique un jour nous a créé

Il n’est pas pour le moins comme vous l’imaginez

Je me dois aujourd’hui de dire ce que j’ai vu

À vous de décider si vous êtes déçus

Car le Bon Dieu du ciel, maintenant, c’est certain

Est un être charmant de sexe féminin

Et je dois ajouter à sa plus grande gloire

Que c’est une jolie fille et qu’en plus, elle est Noire

Ruimterezigers hebben onze Schepper ontmoet. Ze is charmant, ze is mooi en ze is zwart…

– Uitgelichte afbeelding: Door Georges Seguin (Okki) – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8032982