Een nagekomen slachtoffer in Nablus en weer een jonge Palestijn gedood in Jeruzalem

Het Palestijnse ministerie van Gezondheid heeft zaterdagmiddag het overlijden bevestigd van weer een Palestijn die gewond was geraakt bij een Israelische inval. Het ging in dit geval om Tareq Khalil Mohammed Idrees (39) uit het vluchtelingenkamp Askar die vrijdag bij de jongste Israelische inval in Nablus een schot in de onderbuik opliep. Hij werd naar het Gespecialiseerde Ziekenhuis in Nablus gebracht waar hij werd geopereerd. Maar zaterdag overleed hij desalniettemin. Het leger viel Nablus vrijdag binnen om drie arrestaties te verrichten, wat tot grootscheepse protesten leidde.

Een jonge Palestijn is in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten nadat hij het vuur had geopend op soldaten die het checkpoint bij Qalandia bewaakten. Volgens de militairen kwam de jongen rond 2.40 uur plaatselijke tijd op hen toe en opende hij het vuur. Een soldaat werd daarbij gewond door een kogel in zijn schouder. De jongen werd neergeschoten en lag daarna urenlang te bloeden tot hij dood was. Hij werd later geïdentificeerd als Ishaq Hamdi Ajlouni uit de Oostjeruzalemse buurt Kafr Aqab. Hij was slechts 17 jaar oud.

Vrijdag was er een ander incident waarbij een vrouw van rond de 40 probeerde bij het Tapuach-checkpoint in Noord-Israel een soldaat te steken. Ook op haar werd geschoten, maar ze raakte alleen gewond. De soldaten dachten dat het mogelijk om een ”zelfmoord-door-een-soldaat” (suicide by cop) ging. Het aantal door Israelische acties in 2023 gedode Palestijnen staat nu op 183, 32 van hen waren kinderen.

