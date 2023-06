Een luide lente

In het Nederlands vertaald allittereert de titel op zijn mooist: Luide lente. De toespeling op de Silent spring van Rachel Carson is duidelijk voor de goede verstaander. In Duitsland loopt de film Laute Frühling van Johanna Schellhagen al een tijd, nu komt hij – “uiteraard” onder een Engelse titel – naar Nederland.

Opstand voor het leven is meer nodig dan ooit, maar kijk hoe het parlementaire systeem intussen werkt. Naast de Partij voor de Dieren is inmiddels (een deel van?) de ChristenUnie wakker aan het worden, maar men heeft daar zo te zien geen benul van machtspolitiek. En als men het wel heeft: waar zijn PvdA en GroenLinks in het verhaal, in Nederland?

“Socialistische revolutie”, wie brengt u er voor mee? De menigte die een snelweg, die geen snelweg is, in Den Haag bezet en schielijk wordt weggeknuppeld?

Eis het onmogelijke, het was de leuze op de muur in Parijs, nu 55 jaar geleden, en het is de titel van een geschiedenis van het anarchisme door Peter Marshall. De onmogelijke eis is nu: stop de fossiele industrie, terwille van het voortbestaan van levende wezens die er nu nog zijn, wij mensen incluis.

Milieudefensie besteedt er dit bericht aan, hierbij overgenomen:

Hoe bouwen we aan een beweging die de klimaatcrisis gaat stoppen? Daarvoor is een krachtige vakbeweging nodig. Dat is de kernboodschap van de film The Loud Spring. Kom je ook naar een van de premières?

In deze Duitse documentaire van Labournet komen onder andere wetenschappers Julia Steinberger en Andreas Malm, klimaatactivisten, vakbondsleden en het collectief ‘Angry Workers‘ aan het woord.

Met interviews en een mogelijk toekomstscenario onderzoekt de film welke veranderingen moeten gebeuren om klimaatrampen tegen te houden. De kernboodschap: om de klimaatcrisis te stoppen, is een krachtige vakbeweging van en door werkers nodig.

De animatiefilm (met getekende beelden) illustreert hoe de sociale revolutie eruit zou kunnen zien. Daarmee prikkelt die onze voorstelling van systeemverandering. De film nodigt de kijker uit om het einde van het kapitalisme in te beelden, niet het einde van de wereld.

Na de vertoning volgt een gesprek met de zaal en sprekers van onder andere Milieudefensie, Extinction Rebellion en Klimaat Netwerk FNV.

Kom naar de première

De Nederlandse première vindt plaats in drie steden:

Een regulier kaartje kost €12,- , daarmee steun je de makers van de film & de organisatoren. Zit je krap bij kas? Koop dan een kaartje voor slechts €8,-

Georganiseerd door Milieudefensie, Extinction Rebellion en Klimaat Netwerk FNV.