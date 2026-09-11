Een lied voor het nieuwe vaderland

Een lied van en voor het nieuwe Chili dat niet langer dan drie jaar heeft mogen duren.
Canción de la nueva patria, Ángel Parra
Sólo un cantor de medianoche
puede cantarle a las estrellas
y sólo un pueblo que lucha
podrá enderezar su senda.
Sólo una loica que canta
sus penas de pecho rojo
conoce a los cazadores
desde lo alto y de reojo.
Igual que el sol alumbrará
esta patria que comienza,
hay que sembrar y cosechar
y hacer del trigo un caudal.
Sólo el surco del sembra’o
sabe cuidar la semilla,
así mismo nuestro pueblo
sabrá cuidar su conquista.
Nunca se lamenta el roble
cuando lo van a cortar
porque sabe que a su muerte
muchos robles nacerán.
Igual que el sol alumbrará
esta patria que comienza,
hay que sembrar y cosechar
y hacer del trigo un caudal.
– Uitgelichte afbeelding: Por Iturrajose690 – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112848203