Een lied voor het nieuwe vaderland

Een lied van en voor het nieuwe Chili dat niet langer dan drie jaar heeft mogen duren.



Canción de la nueva patria, Ángel Parra

Sólo un cantor de medianoche

puede cantarle a las estrellas

y sólo un pueblo que lucha

podrá enderezar su senda.

Sólo una loica que canta

sus penas de pecho rojo

conoce a los cazadores

desde lo alto y de reojo.

Igual que el sol alumbrará

esta patria que comienza,

hay que sembrar y cosechar

y hacer del trigo un caudal.

Sólo el surco del sembra’o

sabe cuidar la semilla,

así mismo nuestro pueblo

sabrá cuidar su conquista.

Nunca se lamenta el roble

cuando lo van a cortar

porque sabe que a su muerte

muchos robles nacerán.

Igual que el sol alumbrará

esta patria que comienza,

hay que sembrar y cosechar

y hacer del trigo un caudal.

– Uitgelichte afbeelding: Por Iturrajose690 – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112848203