Een jaar geleden: Shireen Abu Aqleh

Vandaag een jaar geleden werd Shireen Abu Aqleh, de correspondent voor de bezette gebieden van Al-Jazeera doodgeschoten toen zij een Israelische actie in Jenin wilde verslaan. Het Israelische leger loog dat ze vermoedelijk door Palestijnen was neergeschoten tijdens een treffen met de Israeli’s. Na onderzoek van de New York Times, The Washington Post, the Associated Press, het Nederlandse collectief Bellingcat samen met de Palestijnse mensenrechtenbeweging Al-Haq, B’tselem en CNN, die allemaal concludeerden dat dit niet waar was, (CNN kwam zelfs tot de conclusie dat ze willens en wetens was gedood door een Israelische scherpschutter) werd dit enigszins bijgesteld. Alle onderzoeken wezen namelijk uit dat er geen enkele Palestijnse schutter in haar buurt was geweest. Israel maakte er toen van dat ze hoogstwaarschijnlijk door een Israeli was geraakt tijdens een treffen tussen Palestijnen en Israeli’s.

Natuurlijk is dat nog steeds een schandelijke leugen. Maar – gesteund door de Amerikanen die het niet nodig vonden een echt onderzoek in te stellen naar de dood van notabene een Amerikaans staatsburger – kwam Israel er mee weg. Shireen Abu Aqleh wordt nog steeds gemist door ontelbare volgers van Al-Jazeera. Het wordt tijd dat het Internationaal Strafhof zich eindelijk over de zaak buigt. Shireen krijgen we er niet mee terug. Maar het is het minste wat we aan haar nagedachtenis verschuldigd zijn.

– Uitgelichte afbeelding: Door Al Jazeera Media Network – Al Jazeera Media Network, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121184660