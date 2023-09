Een horlepiep vanaf het water

Een echt libertarian idee: reclame maken voor het kapitalisme vanaf zee. Daar hadden die andere zenders niet van terug. Het duurde al met al niet lang, maar het was wel bijzonder dat de bemensing grotendeel uit vrouwen bestond en blijkbaar de ploeg presentatoren (wie o wie?) ook.

Capital Radio – het was even zoeken naar de herkomst van de herkenningsmelodie. Maar met vereende krachten is het gevonden.

Verhip, de “harde werker” bestond toen ook al, in 1970.



Händel Water Music: Hornpipe; FestspielOrchester Göttingen, Laurence Cummings, dirigent

