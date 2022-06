Een dodelijke week voor vluchtelingen

In een aantal lugubere incidenten werd de onmenselijkheid van het vluchtelingenbeleid van Westerse landen weer eens aangetoond. Zowel in de VS als in Spanje vonden tientallen vluchtelingen de dood tijdens een reis op zoek naar een betere toekomst.

In de in Marokko liggende Spaanse kolonie Melilla bestormden ruim 2000 vluchtelingen de Europese grens. Meer dan 23 mensen vonden hierbij de dood, al zeggen waarnemers ter plaatse dat er 37 mensen gedood zijn. Zij vielen van de 6 meter hoge hekken of werden verdrukt. De politie gebruikte traangas en knuppels. Daarnaast werd er na afloop van deze ramp niet direct medische hulp verleend.

Veel van de slachtoffers komen uit het door onlusten en burgeroorlog verscheurde Soedan. De beelden zijn zo gruwelijk dat ik ze hier niet zal delen. Amnesty International heeft zich uitgesproken tegen het optreden van de Marokkaanse politie en de Guardia Civil. De Spaanse socialistische premier had dan weer veel lof voor de politie.

In Nederland is dit nieuws overspoeld door een een grote stinkende tank met mest, terwijl dit zich toch afspeelde op wat ook voor Nederlanders de grens is voor vrij reizen. Dit is de dodelijk grens die onze privileges “beschermt” en anderen uitsluit door keiharde handelstarieven, financiële uitbuiting en post-koloniale plunderingen van grondstoffen.

In de zogenaamde “Verenigde Staten” vond ook een zeer tragisch ongeluk plaats met mensen op zoek naar een betere toekomst. Maar liefst 51 vluchtelingen vonden de dood in een koeltruck nabij San Antonio. De vrachtwagen was in de zomerhitte van Texas vanuit Mexico de grens overgekomen, maar er was niet genoeg ventilatie en de mensen – waaronder kinderen – stierven een verschrikkelijke dood.

Net als in Spanje wordt in de VS de schuld gegeven aan de smokkelaars. Het probleem is echter een verrot mondiaal kapitalistisch systeem, dat onze belangen zegt te beschermen met een hard immigratiebeleid, maar eigenlijk de belangen van grote bedrijven beschermt. Biden’s immigratiebeleid is niet veel beter dan Trump’s beleid en het immigratiebleid van Mark Rutte en de EU immigratiebeleid is niet beter dan dat van de VS.

The father of two indigenous girls from Guatemala has confirmed their deaths in that trailer. These are the faces of the consequences of U.S. immigration policy. Rest in peace, Griselda and Carla. pic.twitter.com/cpguf1EDqr — Aura Bogado (@aurabogado) June 28, 2022

