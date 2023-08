Eén dode en zes gewonden bij ramaanval en een 14-jarige Palestijn vermoord in Jeruzalem

Eén Israeli is gedood en drie zijn er gewond van wie één ernstig toen donderdagochtend een vrachtwagenchauffeur abrupt zijn auto keerde en vijf soldaten overreed bij het Maccabim-checkpoint bij Modiin. De chauffeur werd een zevental kilometers verderop, bij het Hasmonean-checkpoint in bezet gebied doodgeschoten door een Israelische veiligheidsman. Daarbij werd een Palestijnse tiener licht gewond, evenals een Israelisch paar wier auto werd geraakt door het vrachtautootje. De Palestijn was Daoud Abdel-Razak Faiz uit het vluchtelingenkamp Deir Ammar (ten westen van Ramallah) op de Westoever. Hij was in het bezit van een vergunning om in Israel te werken. Volgens het Israelische leger waren de soldaten lid van een artillerie-eenheid die op weg waren naar een vrije tijdsbesteding in Modiin. Ze hadden hun post verlaten om te voet naar een niet beveiligde bushalte te gaan toen ze werden opgemerkt door de vrachtautochauffeur.

Een dag eerder, woensdagavond, was de 14-jarige Khaled Samer al-Za’aneen uit Beit Hanina (een wijk van Oost-Jeruzalem) doodgeschoten door een lid van de grenspolitie die geen dienst had. Volgens de politie had de jongen met een mes een 22-jarige man in de rug gestoken bij een halte van de Jeruzalemse sneltram in de buurt van Bab al-Amoud (de Damascus Poort). Een ooggetuige, Eldad Bar Kochva, gaf hem een harde klap in het gezicht waarop het mes uit zijn hand viel. De jongen werd vervolgens aangevallen door een flink aantal mensen. Totdat de grenspolitieman, die de steekpartij vanuit de tram had zien gebeuren, uitstapte en hem neerschoot. De jongen bleef daarna liggen tot hij was doodgebloed. Politiecommissaris Kobi Shabtai bracht de tramhalte een bezoek en prees, zoals dat in Israel gebruik is geworden, het kordate optreden van de politieman in plaats van hem aan te klagen omdat hij een ongewapend kind had doodgeschoten. De gestoken man werd opgenomen in een ziekenhuis. Het persbureau Wafa meldt dat de vader, moeder, zuster en broer van de dode Khaled werden opgepakt en zijn huis overhoop werd gehaald.

Dezelfde woensdag maar in de nacht werden een officier en drie soldaten licht tot matig gewond toen zij als escorte optraden bij een bezoek van Israeli’s aan de Tombe van Josef bij Nablus. De vier werden slachtoffer van een explosief dat naar hen werd gegooid toen zij te voet bezig waren de weg vrij te maken voor de bezoekende Israeli’s.

In het dorp Karma werd woensdag de vader gearresteerd van Mahmoud Abu Sheikha, die gewond was geraakt toen de auto waarin hij reed met vijf kogels was beschoten bij het checkpoint bij de zuidelijke ingang van Hebron. De troepen haalden het huis van Au Sheikha over hoop en namen ook de persoonsbewijzen van twee van zijn ooms in. Abu Sheikha is naar een ziekenhuis in Israel vervoerd, Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Donderdagmorgen werd een jongen met scherpe munitie in het hoofd geschoten en kreeg een vrouw een rubber kogel in haar oog bij ongeregeldheden die uitbraken in het vluchtelingenkamp Deir Ammar toen troepen het huis binnenvielen van Daoud Faiz, de chauffer van de vrachtauto die een dag eerder was doodgeschoten bij het Hasmonean checkpoint bij Modiin.

