Eén dode als gevolg van Israelische raketten op Gaza

Een Palestijn is woensdag overleden als gevolg van een bombardement ten noordwesten van Gaza-stad, die een represaille was voor raketjes die eerder waren afgevuurd uit Gaza. Medische bronnen meldden dat Hashel Mubarak (58) overleed als gevolg van verwondingen door scherven.Vijf anderen liepen eveneens door scherven verwondingen op. De aanval vond plaats ten oosten van Beit Hanoun. Hashel Mubarak was het 108ste slachtoffer van Israelisch geweld in 2023.

De aanval maakte deel uit van een veel groter aantal aanvallen van vliegtuigen op doelen in Gaza en beschietingen door tanks, waarbij verder vooral veel schade werd aangericht. De Israelische aanvallen waren een antwoord op het afschieten van een dertigtal raketjes vanuit Gaza op Israel na de dood van Khader Adnan, een lid van de Islamitische Jihad en een hongerstaker die Israel na 86 dagen willens en wetens had laten overlijden. Twee raketjes landden in de Israelische plaats Sderot. Drie mensen raakten daar lichtgewond. Eerder woensdagorgen schoot Gaza oook al drie raketjes af waarvan er één een aantal auto’s in Sderot beschadigde.

Vroeg in de ochtend werd een bestand bereikt door Ismail Haniye van Hamas die sprak met bemiddelaars uit Egypte, Qatar en de VN, nadat hij de medewerking had verkregen van de Islamitische Jihad.

