Een der laatsten der Angqalghakku sneuvelt voor Poetin

In het bericht heet hij te behoren tot de Kerek, een volk waarvan ik tot vandaag niet gehoord heb. En het is bijna te laat (het volk noemt zich zelf Angqalghakku, mensen van de zeekant). Ivan Lymneevich Taymagyr, een der laatsten, ingezet in de loopgraven tegen de Oekraïners, want daar krijgen leden van de niet-Russische minderheden voorrang van Poetin.

Maar blijf vooral doorzemelen over kolonialisme, imperialisme en genocide “elders”.

Near Kursk, one of the last representatives of Russia's indigenous Kerek people has died

"This is an irreparable loss for Russia's cultural heritage. On September 13, 2024, during combat operations in the Kursk region, where he served in the 810th Separate Marine Brigade, Ivan… pic.twitter.com/sQXN1D8EUw

