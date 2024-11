Een bijzondere contrarevolutie

We zullen het weer horen: dit is een opstand van de laagopgeleiden, of de praktisch opgeleiden zoals het (onbedoeld) eufemistisch moet heten. Het is de wereld op zijn kop: degenen die dit roepen zijn zelf echt niet laagopgeleid. En het is een miskenning van hoe de emancipatiebeweging van de arbeidersklasse – laat ik het socialistische streven even zo noemen – in zijn werk ging. En ik kijk naar SDAP/PvdA, de grootste stroming. De advocaat Troelstra. De ingenieur Albarda. Ik weet niet waar Drees dr. in was en heb even geen zin het op te zoeken, zijn titel volsta, wat ook geldt voor Vondeling. De doctorandus uit Buitenveldert. Kok was ook doctorandus. Tot en met de grootste verrechtste zeur in die club is hoogopgeleid, Plasterk.

Zeurde de “achterban” over die hoogopgeleide ophakkers? Nee, alleen rancuneuze stromingen als Moskou-communisten en fascisten konden op de Hoge Heren schelden, waarbij ze er aan voorbij gingen dat ze zelf niet zo van de straat kwamen als ze het wilden voorstellen.

Wat ik bij dat gekwek over die zielige laagopgeleiden bespeur is rancune jegens de (ooit) kinderen van de arbeidersklasse – ik ben er zelf een – en middenstand, die mochten en konden doorleren. De heersende klasse is achteraf boos en misschien zelfs afgunstig en stelt alles in het werk om aan die verworvenheid een eind te maken, met hun leenstelsel, het opheffen van hele studierichtingen en een langstudeerboete.

Lazer op met je gelul over laagopgeleiden. (Wat allittereert dat lekker).

– Uitgelichte afbeelding: Door Rijksoverheid.nl – http://english.minaz.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=94029, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17716478