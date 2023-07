Een beroerd arrest, een ervaringsverhaal, Engelfriet op Tweakers en hulp

Arrest DPG Media

Schreef ik in het vorige nieuwsbericht nog dat er eindelijk een uitspraak was om claims van beeldbanken af te wimpelen… Nu is er een arrest gepubliceerd waar het Hof genoegen lijkt te nemen met vage, vermoedelijk achteraf opgemaakte verklaringen van de fotografen. En dat niet alleen, het betrof hier kleine fotootjes in embedded tweets die automatisch verschenen via de RSS-feed van de Daily Mail. Eiser beweerde dat de foto’s illegaal op Twitter stonden. Onder verwijzing naar de GeenStijl-arresten vond het Hof dat DPG Media had moeten bewijzen dat de foto’s er legaal stonden.

Het is te hopen dat DPG Media in cassatie gaat.

Maarten Dallinga

Maarten Dallinga schreef alweer even geleden een brief naar Freek Staps van ANP. Na een lange stilte lag er ineens een dagvaarding op de deurmat. Mijn inziens valt dit gebruik gewoon onder citaatrecht doch Maarten heeft helaas alsnog geschikt, het is hem de negatieve energie niet waard. Ik kan hem daarin geen ongelijk in geven en gezien de huidige staat van de jurisprudentie maar beter zo.

Op zijn blog heeft hij zijn ervaring gedeeld. Zouden meer mensen moeten doen…

Blafbrief over dat ene leuke plaatje

Een artikel van Arnoud Engelfriet op Tweakers. Ik kan mij vinden in de conclusie dat je niet in discussie moet gaan en dat 125% van de misgelopen inkomsten een billijk bedrag is om het snel, zonder tussenkomst van de rechter, op te lossen.

Echter als een blafbrief onredelijk lijkt zou ik er niet klakkeloos vanuit gaan dat de eisers gerechtigd zijn of dat het daadwerkelijk een inbreuk is. Dan zou ik gelijk naar bewijs vragen en niet pas als het bij de rechter is aanbeland om te voorkomen dat je in een kostbare discussie zoals DPG Media belandt.

Hulp

De nieuwsberichten van deze petitie verschijnen vanaf heden tevens op het nieuwsblog Krapuul. Na de zoveelste claim gaat Laurent Bruning daar het onderwerp oppakken en er regelmatig over schrijven.

Verbaasd dat er nog geen euro afging van de claim terwijl hij vriendelijk en beleefd had gereageerd met een aanbod klopte een webbouwer vol strijdlust bij mij aan om te gaan procederen. Toen ik hem vertelde dat ik met deze partij al 2 rechtszaken met een gratis Wikipedia-foto had verloren zette hij zijn strijdlust om in deze website. Daar zullen onder andere gastblogs verschijnen. Mocht je al dan niet anoniem je verhaal willen delen, geef een seintje.

Samen met de webbouwer ga ik met STAP-budget de module Mediarecht HBO doen. Eens kijken of ik het wel eens ben met de leraren…

