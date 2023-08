Edwin Wagensveld verscheurt Koran voor Turkse ambassade

Edwin Wagensveld heeft afgelopen vrijdag voor de Turkse ambassade in Den Haag een Koran verscheurd (diepe zucht). Meestal staat Wagensveld er in zijn eentje, maar dit keer had hij zowaar twee medestanders gevonden.

Islamofoob spektakelactivisme: 3 mensen van pegida verbranden de Koran als ritueel voor provocatie, onderwerping en vernedering https://t.co/8q3dAIwbsB pic.twitter.com/PJYTIwK7aw — Martijn de Koning (@Martijn5155) August 18, 2023



Zo’n honderd tegendemonstranten hadden zich bij de ambassade verzameld. Ze wilden Wagensveld te lijf gegaan, maar werden tegengehouden door de politie.

Pegida, de organisatie waarvan Wagensveld het opperhoofd en waarschijnlijk ook het enige lid is, werd eerder al uit Eindhoven en Utrecht verjaagd. Dat leidde ertoe dat Edwin vrijwel al zijn medestanders kwijt raakte.

Overigens was Pegida in 2019/2020 al op zijn retour. De organisatie beleefde haar hoogtijdagen tijdens de Syrische vluchtelingencrisis en de opkomst van ISIS. Toen die dreiging verdween werd het met Pegida ook minder. Dat het resterende groepje malloten een paar keer door de politie gered moest worden was de nagel aan de doodskist. Blijkbaar had niemand zin om klappen (en stenen) op te vangen voor Wagensveld. Ook Edwin zélf was een tijdje heel stil, maar inmiddels durft hij het blijkbaar weer aan zich op straat te vertonen.

Uitgelichte afbeelding: Edwin in betere dagen – Door Apdency – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46447384

.