Wij willen een einde aan KLM’s misleidende reclames over ‘duurzaam vliegen’. Daarom brengen we KLM voor de rechter.

KLM’s marketing laat ons geloven dat we kunnen vliegen zonder de klimaatcrisis te verergeren. Maar CO2-compensatie, biobrandstoffen en andere nieuwe technieken zijn schijnoplossingen – duurzaam vliegen bestaat niet.

KLM wil blijven groeien, terwijl het eerlijke verhaal is dat vliegmaatschappijen het aantal vluchten moeten verminderen, om een rechtvaardige, leefbare wereld binnen bereik te houden.

Steun de rechtszaak tegen KLM’s misleiding – teken de petitie.

Waarom een rechtszaak tegen KLM?

KLM’s misleidende reclames laten ons geloven dat we kunnen vliegen zonder de klimaatcrisis te verergeren. Maar dit is een illusie. Daarom brengen we KLM voor de rechter.

Volgens KLM kunnen klanten de uitstoot van hun vlucht compenseren, als ze extra betalen voor het planten van bomen of voor biobrandstoffen – wat KLM “duurzame vliegtuigbrandstoffen” noemt. Maar CO2-compensatie, biobrandstoffen en andere nieuwe technieken zijn schijnoplossingen, gepromoot om ons gerust te stellen dat we “verantwoord” kunnen vliegen (Fly Responsibly). Deze schijnoplossingen maken vliegen simpelweg niet duurzaam. Ondertussen maakt KLM mooie sier met een gelikt reclamefilmpje waarin wordt gesuggereerd dat we al hard op weg zijn richting duurzame luchtvaart. Zo sust KLM ons geweten in slaap.

KLM draagt deze onjuiste boodschap uit om te kunnen blijven groeien – net als alle andere luchtvaartmaatschappijen wereldwijd –, terwijl ze ondertussen met agressieve lobbytactieken klimaatbeleid tegenwerken. Maar het eerlijke verhaal is dat het aantal vluchten moet worden verminderd.

De komende jaren zijn cruciaal: de uitstoot – ook van de luchtvaart – moet nu naar beneden om een rechtvaardige, leefbare wereld binnen bereik te houden. Daarbij is het onrechtvaardig dat een kleine groep mensen die veel vliegt enorme klimaatschade veroorzaakt, terwijl de gevolgen van een hetere planeet vooral gevoeld worden door mensen met minder geld, mensen in het Globale Zuiden en toekomstige generaties.

We stappen naar de rechter om te eisen dat KLM stopt met misleiden. Het is tijd dat KLM het eerlijke verhaal vertelt over hun fossiele product: vliegen is de snelste manier om de planeet te verhitten. En we eisen dat KLM stopt met claimen dat CO2-compensatie en alternatieve brandstoffen vliegen duurzaam kunnen maken.