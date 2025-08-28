Duizenden Congolezen zien hebben en houwen verdwijnen in ravijnen na hevige regen

Hevige regenval doet in de snelgroeiende steden van de Democratische Republiek Congo (DRC) vaak grote ravijnen ontstaan. Stedelingen zien daarin soms hun hele hebben en houwen verdwijnen. Experts pleiten voor betere stadsplanning en de erkenning van het fenomeen in internationale rampenplannen.

Het onderzoek, onder leiding van KU Leuven en de Université Officielle de Bukavu, becijferde dit “onderschatte fenomeen” en pleit voor betere bewustwording, stadsplanning en infrastructuur. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in Nature.

Ravijnen zijn grote, diepe geulen die ontstaan wanneer regenwater zich met grote kracht een weg baant door de bodem en zo de aarde uitschuurt. In stedelijk gebied vormen ze een ernstig probleem doordat ze huizen, wegen en infrastructuur kunnen wegspoelen. De gevolgen zijn vaak desastreus, zoals bleek tijdens de zware regenval in Kinshasa in december 2022, waarbij meerdere ravijnen tientallen mensenlevens eisten.

Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By Ahu2 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7929012