Duitsland wil uitgeprocedeerde asielzoekers het recht op een advocaat afnemen

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil een regel afschaffen die asielzoekers die op uitzetting wachten automatisch een advocaat toewijst, zelfs als ze hun laatste beroep hebben verloren.

Het is dus uitdrukkelijk niet zo dat Merz asielzoekers alle juridische bijstand wil ontzeggen: het gaat uitsluitend over mensen die niet meer in beroep kunnen gaan tegen tegen de afwijzing van hun asielaanvraag. Het feestje van extreemrechts op Twitter/X is dus ietwat prematuur.

Volgens Merz wordt de regel misbruikt om uitzettingsprocedures tot in het oneindige te rekken en veroorzaakt het een enorme bureaucratische rompslomp bij rechtbanken.

Merz voelt zich waarschijnlijk wat in het nauw gedreven door recente opiniepeilingen waarin de extreemrechtse AfD de grootste partij van het land is. Of de strategie van Merz succesvol zal zijn is maar zeer de vraag: ervaringen uit het verleden lijken er eerder op te wijzen dat deze strategie de groei van extreemrechtse partijen meestal juist in de hand werkt. Vraag het Yesilgöz maar eens.

Uitgelichte afbeelding: Door Michael Lucan – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90500711