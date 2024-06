Duitsland: vakbond raadt AfD als keuze af

Voor Duitse vakbond Verdi is de AfD geen optie. In een ongewoon verkiezingsadvies heeft de bond zich openlijk uitgesproken tegen het stemmen op de AfD bij de Europese verkiezingen. De bond is met 1,8 miljoen leden de tweede van het land.

Het beleid van de AfD zal “de levensomstandigheden van mensen duurzaam verslechteren”, zegt voorzitter Frank Werneke in de “Stuttgarter Zeitung” en de “Stuttgarter Nachrichten” van vrijdag, Ook de grootste Duitse bond, IG-Metall, heeft al twijfels geuit over de AfD. “Vanuit het standpunt van Verdi kan de AfD niet gekozen worden bij Europese, staats- of lokale verkiezingen”, benadrukte Werneke.

Vakbond Verdi staat voor een internationale en tolerante samenleving, benadrukte Werneke. De AfD daarentegen “doet het tegenovergestelde”. “Het is een grotendeels rechts-extremistische partij en vertegenwoordigt standpunten die niet in lijn zijn met onze vakbondsvisie op mens en samenleving”, aldus de vakbondsleider. Het versterken van de ‘vijanden van de democratie’ uit frustratie of protest tegen de huidige politiek is ‘geen oplossing’.

Al eerder loofde Poetin de AfD en bondskanselier Scholz noemde dat “beschamend”. Er is steeds meer openlijk protest en tegenwerking tegen de AfD. De stad Essen beëindigt bijvoorbeeld de huur voor de AfD-partijconferentie.

In Duitsland vindt de verkiezing voor het Europarlement zondag 9 juni plaats. De coalitie van bondskanselier Olaf Scholz (SPD) ziet volgens politici en analisten de verkiezingen als een test voor de deelstaatverkiezingen in Oost-Duitsland en de federale verkiezingen in 2025. Duitse opiniepeilers verwachten dalingen voor de SPD, de Groenen en de FDP en winst voor, de CDU/CSU en de AfD. Bij hun peilingen zijn echter de recente negatieve adviezen van de vakbonden niet inbegrepen.

