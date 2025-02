Duitsland: opnieuw aanslag door afgewezen asielzoeker

In München is vanochtend rond 10.30 uur een automobilist ingereden op een mensenmenigte. Daarbij zijn zo’n derig mensen gewond geraakt, waarbij een aantal ernstig. Onder de gewonden bevinden zich ook kinderen.

De dader is een 24-jarige Afghaanse asielzoeker die ter plekke werd gearresteerd. Volgens de politie handelde hij alleen. Volgens Spiegel heet de verdachte Farad H. Hij is meerdere malen in aanraking geweest met de politie wegens een aantal kleinere vergrijpen, waaronder drugshandel en inbraak. Voor de aanslag zou hij online islamistische boodschappen hebben gepost.

De asielaanvraag van H. was afgewezen. Onlangs kreeg hij echter een gedoogstatus, waardoor zijn uitzetting werd opgeschort.

De Beierse minister-president Markus Söder kondigde “gevolgen” aan, maar waaruit die precies zouden moeten bestaan maakte hij niet duidelijk. Bondskanselier Olaf Scholz was duidelijker: “Hij moet bestraft worden en hij moet het land verlaten…Iedereen die in Duitsland strafbare feiten pleegt, zal niet alleen zwaar worden gestraft en naar de gevangenis worden gestuurd, maar moet er ook rekening mee houden dat hij zijn verblijf in Duitsland niet kan voortzetten.” Volgens Scholz geldt dat ook voor landen met een slechte mensenrechtenreputatie. Er zijn wat de bondskanselier betreft geen excuses meer, genoeg is genoeg.

Voor de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) is deze aanslag een geschenk uit de hemel. Over tien dagen zijn er in Duitsland Bondsdagverkiezingen en de AfD staat in de peilingen op 20% van de stemmen. Dat zou nu weleens nóg hoger kunnen uitvallen.

Uitgelichte afbeelding: By Erwin Lux – Private collection; appears to be a crop of this image at Flickr, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5311119