Duitsland: invallen in woningen klimaatactivisten

De Duitse politie heeft vanochtend huiszoekingen verricht bij een aantal activisten van de Letzte Generation. Zeven activisten van de organisatie worden verdacht van ‘het vormen van een criminele vereniging’.

In totaal werden 15 woningen doorzocht. Of de invallen iets hebben opgeleverd is niet bekend gemaakt (gokje: nee, dat hebben ze niet).

Tegen zeven activisten wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele vereniging. De activisten worden beschuldigd van het organiseren van een fondsenwervingscampagne om verdere “misdrijven” voor de “Letzte Generation” te financieren. Tot nu toe zou daarmee tenminste 1,4 miljoen euro binnen zijn gehaald.

Volgens het OM zijn de huiszoekingen verricht naar aanleiding van “talloze” aangiftes die tegen de “Letzte Generation” zijn gedaan. De LG heeft met acties als het blokkeren van wegen en gebouwen nogal wat vijanden gemaakt, dus dat van die “talloze aangiftes” zou heel goed kunnen kloppen.

De rechtse pers eist al heel lang dat er hard wordt opgetreden tegen wat men bij Bild bij voorkeur omschrijft als “klimaatterroristen”. Op veel steun van parlementair links hoeft de organisatie niet te rekenen. Kanselier Scholz (SPD) betitelde de acties recentelijk nog als “compleet geschift” en “contraproductief”. Ook van de Groenen hoeft men niks te verwachten. Net als Scholz verwijten de Grüne de klimaatactivisten dat hun acties contraproductief zijn doordat ze de steun van het publiek voor klimaatmaatregelen ondermijnen.

