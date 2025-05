Duitse vrouw steekt 18 mensen neer op station Hamburg

De vrouw die gisteren in Hamburg 18 mensen neerstak is naar alle waarschijnlijkheid geestesziek. Er is in elk geval geen sprake van een politiek motief. Volgens de politie handelde de vrouw alleen.

De dader, een 39-jarige Duitse vrouw, moet vandaag verschijnen voor een onderzoeksrechter. Die moet besluiten of ze wordt opgenomen in een inrichting. De vrouw is al eens eerder opgenomen en is een bekende van de politie.

De vrouw stak vrijdagavond rond 18.00 uur op het hoofdstation in Hamburg lukraak voorbijgangers neer. Achtien mensen raakten gewond, waarvan vier ernstig. Drie van de vier zwaargewonden bevinden zich inmiddels buiten levensgevaar.

Op Twitter wisten de usual suspects natuurlijk meteen uit welke hoek de dader afkomstig was. Voortaan eerst even rustig afwachten jongens, hoef je later niet haastig een hele trits tweets te verwijderen.

Het had allemaal nog veel erger af kunnen lopen als twee voorbijgangers niet hadden ingegrepen. “Dankzij het zeer snelle ingrijpen van twee voorbijgangers die zich op het perron bevonden, (…) werd de aanval onderbroken”, maakte de politie vanmiddag bekend.

