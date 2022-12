Duitse regering rolt extreemrechtse terreurorganisatie op

De Duitse politie heeft vanochtend in alle vroegte 25 extreemrechtse activisten opgepakt die ervan worden verdacht een gewapende staatsgreep te hebben voorbereid. De verdachten zijn afkomstig uit het Reichsbürger-milieu en de Duitse QAnon/corona-complotscene.

Uit de verklaring van het Generalbundesanwaltschaft:

De leden van de groep geloven in een conglomeraat van samenzweringsmythen, vooral verhalen uit de zogenaamde Reichsbürger- en QAnon-ideologieën. Ze zijn er vast van overtuigd dat Duitsland momenteel wordt bestuurd door leden van een zogenaamde “diepe staat”. Volgens de leden van de vereniging is de bevrijding op handen dankzij de tussenkomst van de “Alliantie”, een technisch superieur geheim genootschap van regeringen, inlichtingendiensten en legers van verschillende staten, waaronder de Russische Federatie en de Verenigde Staten van Amerika. De vereniging is er vast van overtuigd dat leden van de “alliantie” al in Duitsland aanwezig zijn en dat hun aanval op de “diepe staat” op handen is.

Onder de verdachten bevinden zich een aantal bekende namen. Zo zou o.a. AfD-politica Birgit Malsack-Winkemann deel hebben genomen aan de samenzwering. Ook de oude adel deed mee: prins Heinrich XIII had het nieuwe staatshoofd moeten worden. Een voormalige commandant van de paratroepen, een elite-eenheid van het Duitse leger, leidde de militaire tak van de organisatie.

Laut GBA auch festgenommen: Oberstleutnant Rüdiger von P. Von 1993-1996 Kommandeur des Fallschirmjaegerbataillon 251. Dann Ermittlungen gegen ihn, weil er NVA-Waffen beiseitegeschafft haben soll. — Lennart Pfahler (@LennartPfahler) December 7, 2022



De samenzweerders wilden het parlement bestormen (Trump maakt duidelijk school) en de regering met geweld afzetten. Veel kans van slagen had het plan natuurlijk niet, maar er waren waarschijnlijk wél doden gevallen. De samenzweerders lagen naar eigen zeggen overigens niet wakker van wat collateral damage.

Hoe de postrevolutionaire Ordnung eruit zou moeten zien, was nog steeds een punt van discussie. In de beste rechtse traditie was men wél alvast begonnen met het verdelen van de ministersposten. Heinrich moest dus het nieuwe staatshoofd worden en de voormalige AfD-politica Malsack-Winkemann minister van Justitie. Ook de kabinetsposten van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken waren al verdeeld. Malsack-Winkemann kwam recent nog in het nieuws omdat de Berlijnse rechterlijke macht haar wilde verbieden als rechter bij de Berlijnse rechtbank te werken. Een administratieve rechtbank stak daar een stokje voor. Volgens die rechtbank had de voormalige AfD-afgevaardigde nooit blijk gegeven van extreemrechtse sympathieën. Over wereldvreemdheid gesproken.

Volgens het OM waren de plannen in een vergevorderd stadium en werd er druk gewerkt aan het opzetten van een militaire infrastructuur. Zo zou er een achtkoppig managementteam zijn opgezet dat “onder andere verantwoordelijk is voor het rekruteren van nieuwe leden, het aanschaffen van wapens en andere uitrusting, het opzetten van een beveiligde communicatie- en IT-structuur, het uitvoeren van schietoefeningen” en de opbouw van gewapende paramilitaire groepen.

Bronnen: Welt, taz, persbericht GBA,Stuttgarter Zeitung

Uitgelichte afbeelding: Schild am Hauseingang eines Anhängers der Reichsbürgerbewegung – Von Krawattenträger – Eigenes WerkOriginaltext: selbst fotografiert, Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53948933