Duitse politie voorkomt neonazi-aanslag

De Duitse politie heeft in Wetzlar (Hessen) vijf neonazi’s opgepakt die van plan waren een gewapende aanval uit te voeren op een inwoner van het stadje. De mannen zijn tussen de 15 en 19 jaar oud. Over de identiteit of de achtergrond van het slachtoffer is niets bekend gemaakt.

Volgens de politie was de groep zaterdag in de stad bijeengekomen om de nietsvermoedende man in een hinderlaag te lokken. De groep was gewapend en een van de mannen had een honkbalknuppel bij zich.

Wetzlar geldt als een extreemrechts bolwerk. De partij Die Heimat (opvolger van de NPD) is al sinds jaar en dag vertegenwoordigd in de gemeenteraad. In 2015 werden vier jonge neonazi’s veroordeeld tot meerdere jaren gevangenisstraf wegens poging tot moord, nadat ze het huis van een kerkmedewerker in brand hadden gestoken.

Bron: Frankfurter Rundschau

Uitgelichte afbeelding: Door Krusto – self made by Krusto, CC BY 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1712222